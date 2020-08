’Reltuig langer in voorlopige hechtenis’

Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond windt er geen doekjes om. Relschoppers in diverse steden zorgen er voor dat de politie op zijn tandvlees loopt. Diensten van 15 uur of langer zijn eerder structureel dan normaal en mede door een al maandenlange inzet door de coronacrisis zijn we roofbouw aan het plegen op onze agenten.

Er worden bij al die rellen best wel veel mensen opgepakt. Die mogen 6 uur voor verhoor opgehouden worden, waarbij de tijd tussen 00.00 en 09.00 uur niet meetelt. Daarna is het vaak vanwege gebrek aan bewijs voor de ernstige misdrijven zoals brandstichting: afhoren en in vrijheid stellen. Om tot grote frustratie die zelfde gasten de volgende avond weer tegen te komen.

In ons strafrechtsysteem ontbreekt een soort ’kapstok’artikel waarbij het mogelijk is om bij maatschappelijke ontwrichting dat reltuig langdurig in voorlopige hechtenis te plaatsen. En aan het eind van de rit een langdurige gevangenisstraf en plaatsing in een streng regime van heropvoeding er boven op.

Géén rechter zou zich in dat soort gevallen nog mogen bedienen van de belachelijke taakstraffen in dit land. Die zijn zelfs vaak een uitnodiging om weer het criminele pad op te gaan. Er moet gewoonweg harder worden opgetreden en gestraft. Want op de huidige manier gaan we het niet winnen.

Jan Muijs, Tilburg