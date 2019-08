’Kijkcijfers niet te koop’

In een grappige video is te zien hoe presentatrices Linda de Mol en Wendy van Dijk geholpen worden met hun ’verhuizing’ van RTL 4 naar SBS 6. Ⓒ Instagram SBS 6

Het is nog maar de vraag of SBS-kijkers de overstap van Linda en Wendy en andere sterren pikken, aldus Herman Sterken. Tv-succes is niet te koop...