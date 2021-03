De Kwestie: Moet automobilist betalen voor spitsrijden?

Extra betalen om met de auto naar je werk en weer thuis te komen. Is dat fair tegenover de automobilist, die al wordt belast op de aanschaf, bezit en gebruik van de auto en via de opcenten direct meebetaalt aan fietspaden, subsidies of de provincie? Of is de spitsheffing juist de prikkel die in het algemeen belang de automobilist beweegt om de spits te gaan mijden en zo files voorkomt?