’Respect voor minister Yeşilgöz’

Terecht noemt zij de ’woke’ beweging die zich alleen op basis van inclusie richt op uitsluiting van mensen. Ook noemt ze de ontwrichting, de ondermijnende publicaties, maar ook het falen van de regering in bijvoorbeeld het oplossen van de schades in Groningen, de toeslagen affaire, maar ook de moorden op advocaten. Bescherming van rechters, journalisten en politie hebben gefaald. Eindelijk een spreker die durft te benoemen wat er allemaal mis is en gaat in het land.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard