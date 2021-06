Brief 2: ’Laat Frank de Boer gewoon blijven’

Heel het land kleurde oranje want het Nederlands elftal zou tenslotte Europees kampioen worden of in ieder geval hoog eindigen zo was de opinie in het land. Maar het ongelofelijke vond plaats en het elftal werd gedeclasseerd hetgeen overigens wel meer in de sport gebeurt.

Bekijk ook: De elf missers van Frank de Boer

Echter nog voor de spelers het veld af waren gelopen begon het al. De fouten van Frank de Boer die maar snel moest vervangen worden, want ja we hebben tenslotte zeventien miljoen deskundige in het land en die weten het wel.

Ik ben ervan overtuigd, zonder diepere voetbalkennis, dat ook een andere trainer dit elftal geen kampioen had gemaakt. Laat Frank gewoon blijven.

Peter Borst, Beverwijk

