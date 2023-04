’Te weinig slagkracht Rutte IV in Brussel’

En nog gekker, diezelfde landen onttrekken zich straffeloos aan EU-verdragen over bijvoorbeeld begrotingsregels of het verdrag van Dublin, terwijl een zware Nederlandse delegatie over versoepeling van de rigide stikstofregels als een stel onmondige kleuters onverrichterzake huiswaarts wordt gestuurd.

Daarbovenop wordt dan ook nog een ’bijna schofferende’ stikstofbrief gestuurd, waar onthutste bewindslieden kennelijk niet eens op durven reageren.

Het wordt dus de hoogste tijd dat wij een kabinet krijgen dat in Brussel met de vuist op tafel durft te slaan als regels van diezelfde Brusselse kermis onuitvoerbaar blijken voor ons dichtbevolkte Nederland.

Gerben Laagland, Lelystad