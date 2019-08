Brief 1 ’Te snel oordelen op sociale media’

Achteraf blijkt deze man doofstom te zijn en wat er nu eigenlijk precies is gebeurd, blijft vooralsnog duister. Dat de politie en de burgemeester wachten met het naar buiten brengen van nieuws totdat alles is onderzocht, is natuurlijk normaal. Maar de sociale media, toen dit bekend werd, explodeerde.

Dan zie je ook dat er veel asocialen in Nederland zijn, die geen geduld hebben om eerst even alles af te wachten. Terecht dat deze man dood is, werd vele malen geroepen. Mensen worden snel aan de digitale schandpaal genageld zonder kennis van zaken. Het zal je maar overkomen.

Linda Vermeulen

