Vaders krijgen veto over seksuele voorlichting op scholen in Spaanse regio

Aspirine nemen, zonder dat je hoofdpijn hebt. Zo omschrijft één van mijn vrienden de introductie van de Pin Parental in de regio Murcia. Het is één van de meest omstreden maatregelen in Spanje, afkomstig uit de koker van de ultra-conservatieve partij Vox. Die ligt in Spanje onder vuur vanwege de standpunten over zaken als abortus, homoseksualiteit en wapenbezit. En nu dus vanwege de Pin Parental. Dat is eigenlijk de term voor een digitale code waarmee ouders tv-programma’s kunnen blokkeren voor hun kinderen, omdat er bijvoorbeeld expliciete seks in voorkomt.