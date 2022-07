’Corpsleden moeten nu opstaan en ballen tonen’

Royals

Belgische prins Gabriël net als zus naar Koninklijke Militaire School

De Belgische prins Gabriël begint na de zomer met een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. De oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde treedt daarmee in de voetsporen van zijn zus prinses Elisabeth, die hem in 2020 voorging. Ook zijn vader, grootvader en overgroot...