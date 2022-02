’Nieuwe regels windturbines komen te laat’

Per 1 januari 2021 staan er al 2610 van deze turbines binnen onze landsgrenzen te draaien en kent men al heel lang de klachten van omwonenden. (In de jaren '80 stonder er al turbines langs de dijken van de Noordoost polder). Al jaren en jaren wordt er geklaagd over de gezondheidsrisico's van windturbines rond woningbouw met onvoldoende maatregelen tegen overlast. Daar werd amper naar geluisterd. En nu in 2022 erkennen RIVM en GGD de schade hiervan en moet er een nieuwe norm komen. Beetje erg laat na jaren en jaren discussie. Weer zo'n voorbeeld van traagheid, uitstellen en toekijken tot het kwaad is geschied. Na de toeslagenaffaire, gaswinning in Groningen, onmacht van de Belastindienst tot wijzigingen voor b.v. de BTW etc, blijkt ook nu weer dat: als het kalf verdronken is...dempt men de put. Die belangrijke norm zal er in 2025 wel zijn. Daadkracht blijkt ook nu weer een illusie.

Bert de Jong