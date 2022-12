Uitslag stelling: ’Veto van Rutte terecht’

Een stemmer: „De EU weet nu al niet hoe ze om moeten gaan met de Balkanlanden, hiermee halen ze nog meer problemen binnen. Kijk maar naar het het is gegaan met Hongarije.” Een andere respondent: „Hiermee haal niet alleen meer vluchtelingen, maar nog meer Bulgaren ons land binnen.”

Rutte is bang dat wanneer de grenzen van Bulgarije met de rest van Europa opengaan, er meer vluchtelingen via de Balkan richting West-Europa komen. Bijna alle stemmers geloven dat dit ook echt zou gaan gebeuren. Een reactie: „De vluchtelingenstroom is onhoudbaar. Zo zet je de sluizen nog meer open.” Een stemmer weet hoe dit te voorkomen: „Laat Bulgarije maatregelen nemen om geen asielzoekers via de Balkanroute West-Europa binnen te laten.”

Driekwart van de stemmers is het eens met de uitspraken van Rutte over de omkoopbaarheid van Bulgaarse grenswachten. Iemand meent op internet filmpjes te hebben gezien waarop douaniers van het land inderdaad geld aannemen om mensen door te laten. Bovendien: „De meesten spreken helemaal geen andere talen. Ze zijn dus helemaal niet geschikt voor dit werk.”

Bij D66 en CDA schoten de uitspraken van Rutte in het verkeerde keelgat, omdat dit diplomatiek niet heel handig zou zijn. De meeste stemmers zijn het daar niet mee eens.

In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Twee derde van de respondenten denkt dat Rutte met het oog op deze verkiezingen deze uitspraken heeft gedaan. „Pure verkiezingsretoriek om de rechterflank van de VVD tevreden te stellen”, zo merkt een stemmer op. Nog eens twee derde van de stemmers gelooft niet dat de Bulgarije-uitspraken van Rutte schadelijk is voor de reputatie van Nederland in de EU. Een stemmer: „De reputatie van Nederland staat helemaal niet op het spel. Ze hebben ons keihard nodig als pinautomaat voor de rest van Europa.”

Een meerderheid van de respondenten gelooft niet dat Rutte op de rem blijft staan. Zij geloven dat hij zich nog wel laat ompraten door de andere EU-leden die wel voor stemden. Een reactie: „Natuurlijk gebeurt dat. Hij gaat zijn reputatie als windvaan natuurlijk weer waarmaken.” Een andere stemmer oppert: „Waarom gaan we niet zelf uit het Schengenakkoord? Dan zijn we af van dit gedoe.”

Van Den Haag mag Roemenië zich wel voegen bij de Schengenlanden. Dat vindt slechts een miniem aantal deelnemers een goed idee. „Roemenië en Bulgarije lopen tientallen jaren achter op ons. Deze beide landen toelaten is vragen om problemen.” Daarbij is slechts een tiende van de stemmers een voorstander van open grenzen in Europa. Een idee van een deelnemer: „Europese landen moeten elkaar controleren in een soort wisseldienst, die steeds verschuift.”

Een grote meerderheid van de stemmers vindt dat Bulgarije wel bij Schengen mag, mits het land zijn leven betert. Een stemmer: „Als de buitengrenzen zeer streng bewaakt worden en de Bulgaren keihard kunnen aantonen dat het land geen corruptie meer heeft, mogen ze er wat mij betreft gewoon bij.”