Brief 1 ’Trucks vervuilen veel meer’

Heeft iemand op de autowegen al eens opgelet waar al die vrachtauto’s met opleggers vandaan komen? Landenstickers RO, BG, TR, LT, EST, H zijn eerder regel dan uitzondereing. Is het nou echt nodig om duizenden kilometers te rijden om 40 ton spul van het oosten naar het westen te vervoeren? Kan dat niet per trein of schip? Ik geloof er helemaal niks van dat zo’n vrachtauto met een totaal gewicht van zo’n 60 ton, een tiencylinder dieser motor van 350 pk schone lucht uitstoot. En dan mogen wij, burgers, met ons dieseltje de stad niet meer in?

Kees Lemmens, Huissen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: