’Internationaal geschuif met winst moet afgelopen zijn’

Bovendien kan in de wet worden vastgelegd dat bedrijven met commerciële activiteiten in ons land – denk bijv. aan raffinaderijen, benzinestations, stroomlevering, gaslevering, transport en financiële dienstverlening – een dependance van het hoofdkantoor in ons land moeten hebben, inclusief inschrijving bij de KvK en een jaarrekening betreffende bedoelde activiteiten.

Het internationaal schuiven met winsten, verliezen en kosten heeft nu lang genoeg geduurd en de beloofde regulering is een flop gebleken. Dit geldt ook voor bedrijven die zich hier laten subsidiëren terwijl ze hun activiteiten in het buitenland uitvoeren. In een aantal gevallen zal een vergunningstelsel nodig zijn/blijven, ook binnen de EU, zoals internationaal weg- en watertransport, luchtvaart, internationale bouwbedrijven, internationale uitzendbureaus etc.

L.J.J. Dorrestijn