’Zet bevolkingsgroei op politieke agenda’

Terecht besteden de media af en toe aandacht aan de zogenaamde sluipende verstedelijking ten koste van boerengrond. In 20 jaar tijd is bijna 60.000 ha aan natuur of bouwgrond onttrokken.

Mogen we spreken van ’sluipend’, zoals soms wordt gedaan? Nu wordt er ook een serieuze aanval gedaan op het Groene Hart van Nederland en logisch natuurlijk. In het verleden moesten al grote natuurgebieden eraan geloven.

Voor huurwoningen bestaan in verschillende grote steden wachttijden tot tien jaar.

Toen Nederland in 1964 de 12 miljoen inwoners passeerde zei koningin Juliana dat Nederland overbevolkt dreigde te raken. Intussen hebben we eind 2016 de 17 miljoen gepasseerd. Het migratie-overschot in 2018 bedroeg 81.000 mensen. In de eerste helft van dit jaar is het migratie-overschot opnieuw groter.

De problemen van het woningtekort, vermindering landbouwgrond, overbelaste steden, wegen en treinen zullen blijven bestaan, zolang we de bevolking laten groeien. Ook van klimaatdoelen komt niets terecht. Wanneer durven de politieke partijen dit kennelijke taboe-onderwerp eindelijk eens op de agenda te zetten?

René Hoksbergen, Soest