’Onpartijdig weerbericht’

Woensdagavond het zesuurjournaal van de NOS. Aan het eind het weerbericht. Marco Verhoef legt uit dat de komende dagen wisselvallig verlopen. Maar, maandag is het gelukkig weer droog, zegt hij. Moet dat woord 'gelukkig’ er tussen! In Twente en de Achterhoek kunnen we wel een maand regen gebruiken. Zou je van een professionele weerman niet mogen verwachten dat hij snapt dat niet iedereen daar zo ’gelukkig’ mee is?

Bert Lambers, Vriezenveen