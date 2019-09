Brief 3 ’Giftige boodschap vormt bedreiging’

Kinderen krijgen in het weekend op vijftig moskeescholen haat ingeprent tegen andersgelovigen. Afvalligen verdienen de doodstraf en gelovigen moeten zich afkeren van ongelovige Nederlanders, is de boodschap.

De leiding van deze moskeescholen, ziet ons softe Nederland als een land waarin hen niets in de weg gelegd word en waarin alles gezegd en verkondigd mag worden. En ook in het regulier islamitische onderwijs worden lessen gegeven die eigenlijk niet door de beugel kunnen.

Deze wantoestanden moeten we niet met fluwelen handschoenen aanpakken, want al deze kinderen zijn een onderdeel van de samenleving waar we het in de toekomst van moeten gaan hebben.

Mario Verhees, Asten

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: