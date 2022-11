Premium Het beste van De Telegraaf

Vreemde benoemingen in Italiaanse regering-Meloni

Door MAARTEN VAN AALDEREN

Zou het ooit in u opkomen om tijdens een bachelorparty voor de grap in een nazikostuum gekleed te gaan? Ik neem aan van niet. Maar de Italiaan Galeazzo Bignami uit Bologna dacht er anders over. Hij liet zich, met zwart overhemd, zwarte das en rode band met het beruchte zwarte hakenkruis in 2005 vrolijk fotograferen. Toch mag hij tevreden zijn over zijn carrière. Hij is zojuist benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur onder de regering-Meloni.