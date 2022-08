’NS-top moet op de schop’

Veel voorstanders begrijpen dat het NS-personeel zich genoodzaakt voelt tot actie nu de onderhandelingen tussen het vervoersbedrijf en de vakbonden zijn stukgelopen. „De NS hoort haar personeel niet. Personeel dat de hele coronacrisis met risico voor eigen lijf en leden aan het werk was”, reageert een stellingdeelnemer. „Dit is denk ik de enige manier om het doel te bereiken en kenbaar te maken”, aldus een ander. „Vergeet niet dat deze mensen dagelijks uitgescholden worden of erger, ze worden fysiek belaagd.”

Staken is een goede manier om druk uit te oefenen, vinden ook veel andere voorstanders van de estafetteacties. „Zolang het management geen binding meer heeft met de werkvloer, is actievoeren de enige manier om iets te veranderen”, gelooft een respondent. „Hoe zouden zij het anders moeten doen? Een nette brief schrijven, of anders misschien met een belletje/mailtje/appje richting de klantenservice?”, vraagt een ander zich spottend af.

Tegenstanders van de acties vinden de stakingen echter te ver gaan, ook al zijn ze regionaal. „Staken wekt geen sympathie bij de reizigers”, stellen velen, die veelal pleiten voor ’publieksvriendelijke acties’. „Alleen de reizigers worden gedupeerd en die hebben toch al te lijden onder vertragingen, treinuitval en verminderde dienstverlening”, luidt een reactie. „Het dupeert vooral mensen die voor hun werk afhankelijk zijn van de trein en die hebben het nu vaak zelf ook lastig.”

„Door de bevolking te benadelen vind je geen begrip. Je kunt beter in gesprek gaan en de situatie voorleggen dan iedereen chagrijnig te maken”, aldus een tegenstander. „Doe het met ludieke acties, maar blijf gewoon je werk doen. Iedereen staakt maar raak tegenwoordig, mensen kunnen niet meer slim acteren of communiceren.”

Ook trekken sommige tegenstanders de motieven van het NS-personeel om te gaan staken in twijfel. „Als prijsstijgingen de reden worden voor stakingen, dan kunnen alle Nederlanders morgen gaan staken”, stelt één van hen.

Voor NS die stelt nu niet op de cao-eisen van de vakbonden in te kunnen gaan vanwege een moeilijke financiële situatie na de coronacrisis heeft slechts 32% van de respondenten begrip. „Zolang de NS geen winst maakt en financieel afhankelijk is van de overheid en de klanten, vind ik het als invalide klant geen goede manier om door stakingen, waar de klanten de dupe van worden, aandacht te vragen voor onvrede onder het personeel. Ik denk slechts: er is maar 1 letter verschil tussen staker en stakker”, aldus een respondent.

Zo’n 62% van de stellingdeelnemers geeft aan weinig begrip te hebben voor de argumenten van het vervoersbedrijf. „De NS is een commercieel bedrijf en ook nog eentje met een monopolie”, reageert een criticaster. „Hou toch op te zeuren om overheidssteun. Begin met schoonmaak in de bedrijfstop en zet weer echte beleidsmakers aan het roer.” Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat concurrentie voor de spoorwegen goed zou zijn. „We moeten naar drie aanbieders”, stelt één van hen.