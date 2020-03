’Belang slachtoffer weegt zwaarder dan belang dader’

Geen celstraf, maar wel een taakstrafje omdat het het perspectief van deze misbruikcoach het zwaarst in de overwegingen van de rechter wordt meegenomen. Een celstraf zou namelijk de behandeling van deze verkrachter hinderlijk onderbreken. En daar gaat het dus vooral fout.

Dat een rechter de toekomst van een verdachte laat meewegen in de strafmaat is vaak een klap in het gezicht van de slachtoffers, want hun toekomst is hoe dan ook vergald. Een rechter zou een straf moeten opleggen die recht doet aan het vergrijp, maar ook recht doet aan de rechtvaardigheidsbeleving van de slachtoffers.

Dat zou in dit geval toch minimaal een celstraf moeten zijn. Pas als de dader zijn straf heeft uitgezeten kan er aan zijn toekomst worden gewerkt en niet eerder. Rechters moeten de belangen van daders niet boven de belangen van slachtoffers zetten, helaas gebeurt dat veel te vaak en dat moet anders.

Jan Pronk, Beverwijk.