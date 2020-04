Brief 1 ’Rutte verdient geen lof’

Rutte is er zelf de oorzaak van, dat door zijn desastreuze bezuinigingen in de zorg de afgelopen jaren die er onder zijn leiding zijn doorgevoerd, dat er vanaf het begin een chronisch tekort aan alles was, van ic- bedden, kleding tot mondkapjes. Ten opzicht van bijvoorbeeld Duitsland hebben wij een modderfiguur geslagen, zij zijn met alles veel eerder gestart toen het RIVM nog niet ’wakker’ was. Hou aub op om Rutte de hemel in te prijzen.

N. Kortese, Bloemendaal

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: