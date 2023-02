Premium Het beste van De Telegraaf

Aanval op democratie was niet spontaan Help Suriname tegen Bouterses boevenbende

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Als liefhebber van het prachtige Suriname volg ik met argusogen wat er nu gebeurt in het door armoede, corruptie en drugsmisdaad geteisterde land. Het is een van mijn favoriete reisbestemmingen, alhoewel ik er meestal niet als toerist kom. Met name in de jaren dat Desi Bouterse aan de macht was en hij het Suri-drugskartel leidde vloog ik tientallen keren naar Paramaribo. Driekwart van alle coke uit Colombia werd via Suriname naar Nederland gesmokkeld. Bouterse en zijn kliek verdienden er honderden miljoenen euro’s mee.