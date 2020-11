’Gevaar ligt bij illegaal vuurwerk’

Doel van het verbod is het voorkomen dat de toch al overbelaste ziekenhuizen met de jaarwisseling ook nog eens te te maken krijgen met veel slachtoffers met vuurwerkletsel. Maar het gevaar komt niet zo zeer van de reguliere handel, die uitsluitend licht vuurwerk verkoopt. Het gaat voornamelijk om zwaar illegaal spul, dat met karrevrachten binnen komt en reeds op grote schaal in ons land verborgen ligt. Elk jaar neemt dit soort crimineel gedrag alleen maar toe.

In diverse plaatsen hebben we al kunnen zien, tot welke verwoestingen dit vuurwerk leidt. Vuurwerk met bijna de kracht van handgranaten. Wat zwaar of zelfs dodelijke gevolgen kan hebben.

Ondanks een verbod mogen de ziekenhuizen zich opmaken voor een drukke periode. Om het nog eens niet te hebben over de vraag wie zo'n verbod moet handhaven. Ook de politie loopt al op haar wenkbrauwen. Het is onbegonnen werk. Een algeheel vuurwerkverbod is feitelijk het paard achter de wagen spannen.

Jan Muijs, Tilburg