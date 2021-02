Een onderzoek, op last van europarlementariër Rob Roos, is volstrekt duidelijk; kernenergie heeft de toekomst! Ook in zijn column van vrijdag toont Ronald Plasterk het ongelijk van de drie heren aan. Deze zullen hun ongelijk echter nooit erkennen. Ik denk dat Timmermans niets doet met de uitkomsten van dit onderzoek; hij dramt zijn eigen zin door. In Brussel zit de elite immers in zijn eigen bubbel, ver weg van ergerlijke windmolens en natuurverslindende velden met zonnepanelen.

Kees Rakers

Hoofddorp