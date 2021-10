’QR-code biedt geen garantie’

Echter, ook na te zijn gevaccineerd kan iemand nog steeds het virus oplopen en anderen ermee besmetten. Controle op inenting biedt dus geen enkele garantie voor anderen in de directe omgeving van gevaccineerden. Waarom dan al die heisa? Het virus zal onder ons blijven en mensen zullen het oplopen. Het aantal positief geteste mensen is dan ook minder relevant dan het aantal dat in het ziekenhuis belandt. Dat het hier voornamelijk ongevaccineerden betreft lijkt mij een helder argument om een vaccinatie te halen en niet langer de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid bij anderen te leggen.

Mike van Zeist, Apeldoorn