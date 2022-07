Uitslag Stelling: ’Burgers tegemoetkomen’

Van hen is 83 procent het eens met de stelling ‘extra btw inzetten voor lastenverlichting’. Zo stelt een voorstander: „Als het geld dat extra binnenkomt door de hoge inflatie niet direct teruggaat naar de bevolking, gaat de regering er toch alleen maar rare dingen mee doen.” En een ander meent: „Niet alleen de extra btw moet gebruikt worden om de gevolgen van de prijsstijging te drukken. Ook de extra accijnzen op benzine en diesel moeten gebruikt worden om de brandstofprijzen naar beneden te brengen.”

Ondanks het enthousiasme over het voorstel van JA21 voor lastenverlichting, vindt het merendeel van de respondenten (91 procent) dat er vooral gestreefd moet worden naar een structurele koopkrachtverbetering voor de middeninkomens in ons land. Veel deelnemers (89 procent) maken zich zorgen over de huidige staat van onze economie. Velen vrezen dan ook een recessie. „De kosten gaan nog veel verder oplopen”, luidt de verwachting. „Er komen meer schulden en veel bedrijven zullen gaan omvallen. En als we allemaal armer worden ontstaat er vanzelf een recessie.”

Bijna alle stellingdeelnemers (98 procent) zijn van mening dat we alleen uit dit financiële dal kunnen kruipen als de Staat kritisch naar zijn uitgaven gaat kijken. „De politiek moet eens stoppen met het geld uitdelen over heel de wereld en het geld voor de Nederlanders gaan gebruiken”, is een veel gedeelde mening.

„Den Haag moet schoon schip gaan maken voor wat betreft alle irreëele plannen die handenvol geld kosten en waardoor de burgers financieel in problemen komen”, schrijft een kritische respondent. „Er moeten prioriteiten worden gesteld om alles in ons land eens goed op de rit te zetten in plaats van met geld strooien om vooral mee te blijven doen op Europees niveau. Wij zijn een klein land en gaan volledig naar de knoppen als er niet snel een heel grote draai wordt gemaakt door ons kabinet.”

„Alleen al het stoppen met kosten voor adviseurs en extern onderzoek zou een stevige duit in het koopkrachtzakje betekenen”, denkt iemand. „Ze blijven maar geld uitgeven aan de oorlog in Oekraïne en het klimaat terwijl veel Nederlanders niet meer kunnen rondkomen”, klaagt een ander. „Ik vind het schandalig.”

Zeker acht op de tien stellingdeelnemers geven aan dat de gestegen prijzen voor onder meer brandstof, energie en boodschappen van invloed zijn op hun dagelijks leven. „In 2021 waren we per week 100 euro kwijt aan boodschappen en in 2022 betalen we 150 euro voor dezelfde boodschappen”, moppert iemand. Bij 31% van de respondenten zorgen de gestegen prijzen er zelfs voor dat rondkomen niet meer lukt. „Wij hebben de afgelopen maand nauwelijks eten kunnen kopen en voor aankomende winter hebben wij een antieke houtkachel gekocht, tweedehands voor 300 euro, om er zeker van te zijn dat we niet in de kou komen te zitten”, deelt één van hen. „Hout halen we uit de bossen en ligt nu in de opslag in de schuur. Gas is onbetaalbaar voor ons, die kraan blijft dicht.”