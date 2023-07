De hogedrukspuit moet op de diepere lagen van de macht

En zo bleek Sigrid Kaag toch de schorpioen die op de rug van Rutte de Kikker de overkant van de rivier probeerde te halen. Ze deed – nu eindelijk – wat ze al op 1 april 2021 had moeten doen, toen ze wel zei dat hun wegen scheidden, maar ze er niet naar handelde. Mark Rutte zwom door, in het vertrouwen dat de schorpioen op zijn rug niet zou steken, want dan zouden ze allebei verdrinken.