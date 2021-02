’Buitensport schooljeugd snel starten’

De Tweede Kamer en Rutte c.s. ervaren dat thans in optima forma. Een sprekend voorbeeld hiervan is de keuze voor het openen van de basisscholen op 8 februari. Uiteraard is dit geen wilde keuze geweest. Hier is door het kabinet serieus over nagedacht met als belangrijke premisse onder andere dat de kans op besmetting met het coronavirus relatief laag is in een setting met jonge kinderen, aldus premier Rutte. Daarnaast is er ook het grote belang dat jonge kinderen volop in hun cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling (horen te) zitten. In het verlengde hiervan doe ik graag een serieuze suggestie.

Vroeg of laat zullen sportcompetities weer gaan starten. De KNVB sorteert hier al op voor door in te willen zetten op voetbalcompetities in regionaal verband. Ik stel in algemene zin voor, zodra het OMT dat ook verantwoord vindt, om zo snel mogelijk te starten met regionale competities voor de buitensporten en dat dan om te beginnen voor de basisschooljeugd.

Arjan Linthorst, docent

scheikunde, Meppel