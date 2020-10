’Alle EU-landen tegelijk in lockdown’

In heel Europa zouden we allemaal tegelijk twee weken in lockdown moeten, behalve supermarkten, artsen en apothekers etc. (essentiële beroepen). Wat je ook denkt of vindt van het virus, het is er nu eenmaal. Het ontkennen heeft geen zin en op het ’hoe en waarom’ zullen we waarschijnlijk nooit een antwoord krijgen.

Kwijtraken zullen we dit virus niet en misschien wel nooit, dat zal de toekomst gaan uitwijzen. We zullen ermee moeten leren leven totdat er oplossingen voor iedereen beschikbaar zijn. Tot die tijd moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid naar elkaar toe nemen en verdraagzaam en solidair zijn.

Ruzie en verdeeldheid is geen oplossing en levert alleen maar verliezers op. Het minste wat we op dit moment voor elkaar kunnen doen is er voor elkaar te zijn. Na deze tijd komt er weer een andere tijd waarin we elkaar ook weer nodig hebben. Hoe eerder we van dit virus af zijn en het onder controle hebben des te beter!

M. Bruin

Almere