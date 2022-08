Premium Het beste van De Telegraaf

Raad eens wat het plan voor 2023 is?

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Afijn, ik zit dus pontificaal op het dak van zo’n woonboot op de Prinsengracht. Driemaal heb ik de eigenaar vol op de mond moeten kussen om mij tijdens de Canal Parade van die plek verzekerd te weten. Ik voelde mij toen net de geallieerde undercover-courtisane die in mijn vaders favoriete spionageroman Salon Kitty het bed met SS-officieren deelde om informatie los te peuteren. „Vrouw als zij was, genoot zij van zijn mannelijkheid”, schreef Peter Norden daarin. Dat had ik iets minder.