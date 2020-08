’Slechte ventilatie op scholen’

Na 43 jaar onderwijs kan ik met zekerheid stellen dat dit een onzinnige discussie is want het gros van de scholen heeft helemaal geen airco of een fatsoenlijke ventilatie. Natuurlijk zijn er nieuwgebouwde scholen die dat wél hebben maar die zijn ongetwijfeld in de minderheid. Dus .... waar hebben we het over?

Eric Meuffels, Engelen