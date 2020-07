’Duurzaamheidssprookje kost miljarden subsidie’

Fenna Swart

Het juiste antwoord op de vraag of we zouden moeten stoppen met biomassa is ja. Houtstook voor energie is foute boel. Dit is feitelijk ook de conclusie van het SER-advies dat deze week verscheen over de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa. Biomassa moet, volgens de SER, niet meer worden ingezet voor energie, maar slechts voor de chemie en als grondstof voor materialen. Concreet betekent dit dat het kabinet niet anders kan dan direct stoppen met de houtstooksubsidies.