Brief 3: ’Aanpakken corona-crisis belangrijker’

In plaats van alleen aandacht te schenken aan bestrijding van corana, heeft ons kabinet ook nog tijd voor bestrijding van het stikstofprobleem! De werkloosheid die al is ontstaan door het mallotige gewonnen proces door Urgenda waardoor bouwprojecten zijn stilgelegd, komt het kabinet nu met een extra investering van 5 miljard om het stikstofprobleem (?) aan te pakken.

Zouden we die aandacht en vooral centen nu niet liever besteden aan bestrijding van het coronavirus in plaats van aan milieumaatregelen waarvan het nut nog lang niet is bewezen? Laten we dat geld liever besteden aan het behoud van ons MKB!

Als we dat doen kunnen we met z’n allen weer wat gaan verdienen, daarmee werknemers in dienst houden, loon betalen en vervolgens loonbelasting en BTW afdragen. Dan komt de overheidskas weer gevuld en hebben we weer geld voor zoals Milieudefensie.

G. van den Heuvel, Amersfoort

