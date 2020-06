’Protest tegen Afrika’

Terwijl oorlogen in dit continent regelmatig oplaaien, schreeuwt de linkse kerk moord en brand over rassendiscriminatie. Dit moet ophouden, maar laat de zwarte bevolking ook de hand in eigen boezem steken. Laat men de straat op gaan om de bevolking in Afrika vrij te maken en het geweld tegen vrouwen daar op te heffen.

Jeanne Dijkstra, Ermelo