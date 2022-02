’Stilte over btw-verlaging’

De prijs van gas, elektriciteit en brandstof is in een jaar bijna 80% gestegen. De door het rijk te ontvangen btw stijgt in dezelfde mate. Dit tot groot genoegen van mevrouw Kaag. De om zich heen grijpende energiearmoede is voor een groot deel toe te schrijven aan onze overheid die het vertikt om energie en brandstof in het lager btw-tarief onder te brengen. Het blijft muisstil in politiek Den Haag.

Obbe Meijer, Holten