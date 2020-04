’Niet koste wat kost vasthouden aan EU’

De ECB kocht al voor 2800 miljard aan waardeloze obligaties op. Hier komt op korte termijn nog eens 1500 miljard bij!

Vanwege de weerstand, zijn coronabonds omgedoopt in Eurobonds en na afgelopen donderdag ook is ook deze benaming opnieuw gewijzigd in ’Europees herstelfonds’. Daar moet ook weer iets van 2000 miljard in komen.

Bij elkaar al rond de 6300 miljard euro aan ’gezamenlijke’ schulden. Brussel, de ECB en het IMF kunnen deze (schulden-) potjes noemen zoals ze willen, maar het komt er simpelweg op neer, dat de Nederlanders, hun zuur verdiende en door jarenlange bezuinigingen, opgebrachte welvaart, structureel moeten blijven inleveren.

We blijven onze spaargelden en pensioen inleveren voor landen, die al decennia lang, alle gemaakte afspraken en regels aan hun laars lappen. Dit allemaal omdat we kostte wat het kost, de EU, niet willen laten vallen.

Daarom is er ook voor ons maar één echte oplossing namelijk net als de Britten, snel uit deze EU stappen. Nóg voordat deze schuldenberg aan Nederland wordt vastgekoppeld en nu de pensioenpotten nog van onszelf zijn.

W. de Brouwer, Haelen