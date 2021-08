’Zonder Amerika zijn we nergens’

Trump had al aangekondigd de troepen te zullen weghalen uit Afghanistan. Biden heeft het verder in gang gezet en de wijze waarop, daar is best zeer veel van te vinden. Of het succesvol zou zijn geweest om met dat Taliban tuig over een deadline en veiligheidszone te onderhandelen waag ik gezien de absolute onbetrouwbaarheid van de Taliban te betwijfelen.

Er is zat aan te merken op de VS en de westerse drang om onze zogenaamde democratie bij landen naar binnen te pompen die daar helemaal niet op zitten te wachten. De Russen hebben het zo’n elf jaar geprobeerd, ook Vietnam had voor de Amerikanen een leerschool kunnen zijn niet in die wespennesten te stappen. Voorlopig legt dit ook - om met de woorden van vrouw Kaag te spreken- ’zeer pijnlijk’ het falen van van de Europese Unie bloot.

Zonder de Verenigde Staten van Amerika is Europa nergens. Er bestaat in vele opzichten geen Europese Unie, geen Europees leger en geen Europese identiteit. In dier voege is lekker makkelijk de VS alles in de schoenen te schuiven.

Frank A.Paardekooper, Zandvoort