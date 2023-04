’Regie op asielbeleid al jaren kwijt’

Bekijk ook: Agressie in asielopvang neemt toe

Om de problemen enigszins te lijf te gaan heeft het COA het lumineuze idee opgevat om in sommige gevallen de asielprocedure schriftelijk af te doen. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat dit de slechtst mogelijke beslissing is om de druk af te laten nemen, want zo wordt het namelijk nog aantrekkelijker om hier heen te komen en neemt de druk dus alleen maar toe. Dit kabinet is de regie op asielbeleid al jaren volledig kwijt en grossiert daarnaast in verkeerde beslissingen om dit op te lossen. Echt hoog tijd voor een ander kabinet, want het huidige kabinet is stuurloos en kan de problemen echt niet meer aan.

Jan Pronk, Beverwijk