Uitslag Stelling: ’Regime Iran verwerpelijk’

Een kritische deelnemer meent: ,,Dit kan natuurlijk echt niet. Het lijkt ook wel of de huidige leiders van het land veel orthodoxer en veel repressiever waren dan de vorige.” Een ander merkt op: ,,De hele wereld moet opstaan tegen deze vorm van onderdrukking.” Ook de onderdrukking van vrouwen door het regime wordt aangeroerd door respondenten. ,,Hun beleid is barbaars , zegt iuemand. Een geestverwant noemt de houding van Teheran tegenover vrouwen ’Middeleeuws’. Een ander wil het zelfs breder trekken: ,,Verbreek de banden met alle landen waar vrouwenonderdrukking plaatsvindt.”

Bijna alle stemmers vinden de theocratische regering van het Midden-Oosterse land ’verwerpelijk’. Een enkeling maakt ook een voor behoud: ,,Het klopt dat het regime verwerpelijk is, maar wie zijn wij om naar dit land te wijzen als we zelf ons huis niet op orde hebben?” Meerdere respondenten vinden dat Nederland zich niet moet bemoeien met buitenlandse aangelegenheden. Een criticus vindt de ayatollahs in Iran net zo verwerpelijk als de Taliban in Afghanistan en daarom net zo hard aangepakt hadden moeten worden.

Bijna niemand van de stemmers denkt echter dat het regime in Teheran minder repressief zal worden door de steun uit het Westen voor de demonstranten. Zo denken bijna alle deelnemers dat het op het matje roepen van de Iraanse ambassadeur door minister Hoekstra veel indruk gemaakt zal hebben. ,,Die vuist die Nederland kan maken, is natuurlijk niet heel erg groot. Want wie is Hoekstra nou helemaal? Het zou beter zijn als Londen, Berlijn of Parijs een statement maakt”, klinkt het.

Een krappe meerderheid vindt dat Nederland zijn ambassade moet terugtrekken uit Teheran. Maar een tegenstander stelt: ,,Het terugtrekken van de ambassade sluit alle diplomatieke lijnen en dan verliezen we de controle helemaal.” En deze mening wordt vaak gedeeld. ,,Met een ambassade in dat land kun je de boel tenminste in de smiezen houden.” Een voorstander van sluiting van de ambassade vindt juist dat het land helemaal geïsoleerd moet worden. ,,Haal de ambassade daar weg en stel een blokkade in, zodat niemand er meer in of uit kan. Zo heb je meteen ook zicht op eventuele terroristen.”

Een meerderheid van de respondenten vindt niet dat Nederland het voortouw moet nemen bij het uiten van een Europees statement tegen Iran. Daartoe riepen van de week vier oppositiepartijen en de regeringspartijen in de Tweede Kamer op. Een opponent zegt: ,,Waarom moet Nederland altijd het voortouw nemen. Dit is nou typisch iets waar je als Europa een statement moet kunnen maken.”

De meeste stemmers zijn wel voorstander van Europese sancties tegen Iran. ,,Zeker zolang ze nog drones leveren aan Rusland”, merkt een deelnemer op. Een van de maatregelen zou kunnen zijn de Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties zetten. Ondanks de roep om meer vrijheid geloven de meesten niet dat Iran ooit verlost zal worden van het theocratische regime.