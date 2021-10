„Te zot voor woorden”, oordeelt Unplug57 over het plan, zodat je na het aflossen van je hypotheek „daarna extra belasting kan gaan betalen. Ik voorzie met dit plan grote armoede onder de huizenbezitters.” Andere huizenbezitters spreken van ordinaire ’roof en diefstal’. „Dat zou betekenen dat mijn pensioenspaarpot weer wordt leeggeroofd door de overheid. Eerst wordt pensioensparen niet-rendabel gemaakt door de kunstmatig laag gehouden rente. Vervolgens wordt het afbetaald eigen huis driedubbel belast. Hoe moet een werknemer zonder cao of collectieve pensioenvoorziening dan voor een zorgeloze oude dag sparen?”, schrijft s_vanwissem. Reageerder Em voegt daaraan toe: „Belasting op spaargeld slaat trouwens ook nergens op, omdat je over dat geld al belasting hebt betaald.”

„Je kunt van de overwaarde van je huis niet eten, geen zorg betalen, geen gas- en energienota betalen, geen levensbehoeften betalen. Het vermogen bestaat uit stenen. Dit is een onrechtvaardige belasting”, aldus gertaafjevanderwiel. „En ze moeten eens stoppen met spelregels wijzigen tijdens het spel.”

Begrip

Toch klinkt er her en der enig begrip voor het plan uit Brussel. „Naast dat het alleen nog maar een voorstel is, dus waar de paniek hier vandaan komt is mij een raadsel, vraag ik me af of diegenen die hier zo tegen tekeer gaan en dit ook zo’n slecht idee vinden als dit niet geldt voor degenen die erin wonen, maar voor degene die eigenaar zijn en verhuren: de huisjesmelkers.” In dat geval ’kan het inderdaad wel helpen om de boel weer wat vlot te trekken’. „Het idee afschieten is veel te simpel”, meent johanvanderman1001.

Lezer Edwin V sluit daarop aan. „Het IMF-idee is op zich een prima inzet, maar in Nederland moet het nog verder uitgewerkt worden.” Ook hij wijst op het verhuren van woningen ’als beleggingsinstrument’. Maar: „De huidige eigen woningen zomaar met overwaarde in box 3 plaatsen, daar ben ik op tegen. (...) Voor toekomstig te bouwen koopwoningen en starters op de woningmarkt zou ook nog kritisch en creatief bekeken moeten worden hoe daar fiscaal mee om te gaan.”

MarceluitNL vindt dat het IMF zich beter kan bezighouden met ’landen met enorme staatsschulden’. „In alle landen ter wereld stijgen de huizenprijzen gigantisch, dus dat is geen uniek Nederlands probleem. Alle problemen met belastingverhogingen oplossen daarentegen wel. Dát moet stoppen. Verlaag de belastingen en laat iedereen zelf bepalen waar hij/zij zijn geld aan uitgeeft.”