Was het maar vast zover. Ik zag ontwerpen van de trein van de toekomst. Er werd mij een coupé voorgespiegeld waar ik in zou kunnen wonen. Een mancave, compleet met loungebanken, bartafels, uitnodigende hangplekken, flexibele werkplekjes en zelfs een tribune: verhoogde zitjes aan het raam. In de trein van de toekomst kan ik al mijn vrienden uitnodigen om samen voetbal te kijken.