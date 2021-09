Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Misbruik Holocaust in protest is Jodenhaat

Door nausicaa marbe Kopieer naar clipboard

Hoe serieus nemen we de Tweede Wereldoorlog nog als moreel ijkpunt? Deze discussie is al jaren gaande, maar bereikte tijdens de algemene beschouwingen een bedroevend hoogtepunt toen Thierry Baudet ermee aan de haal ging. De Tweede Kamer toonde morele verontwaardiging, maar bleek niet bij machte Baudet met feiten en argumenten te weerspreken. Jammer, want door alleen maar galmend ’walgelijk’ te roepen, blijf je machteloos tegen ranzige stemmingmakerij.