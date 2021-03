Hoe links verdwijnt uit Nederland

Ⓒ DE TELEGRAAF

We weten dat de linkse partijen in de peilingen vlak voor de verkiezingen matig scoorden. Maar de kaalslag werd pas na 17 maart duidelijk. GL is bijna gehalveerd, de SP verliest een derde van de zetels en de PvdA wist nog net haar schamele negen zetels – resultaat van een vorige verkiezingsnederlaag – te behouden. Bij elkaar zesentwintig zetels: zo oogt een historische nederlaag.