’OM wil eigen misstanden verdoezelen’

Deze blijkt in gebreke te zijn gebleven door toedoen van het OM dat geen relevante informatie deelde. Ofwel: het officiële beveiligingsapparaat heeft daardoor onnodig gefaald. Nu zegt het OM dat het geen gevolgen zal hebben voor de verantwoordelijke personen. Deze houding is meer dan arrogant. Het is in feite crimineel, terwijl juist het OM misstanden aan de kaak moet stellen, maar nu eigen falen verborgen wil houden..

Bij vele justitiële blunders zijn er nooit koppen gerold. En betreffende haar eigen falen rond de beveiliging kan je nota bene spreken van dood door schuld.

Natuurlijk is ditzelfde OM er wel als de kippen bij om burgers aan de schandpaal te nagelen bij al dan niet strafrechtelijke feiten. Dat is prima, maar nu is er sprake van een schandalig meten met twee maten waarbij de eigen gelederen afgedekt worden.

Dit past niet in het plaatje van vrouwe Justitia, die met haar blinddoek objectiviteit wil waarborgen voor een ware rechtspraak. Dit zorgt enkel voor kromspraak.

Jan Verniers,

Arnhem