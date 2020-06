’Toestemming Dam-demonstratie onbegrijpelijk’

Alle grote bijeenkomsten zitten op slot, geen voetbal, geen festivals, geen EK, geen Olympische Spelen en vul verder maar in. Mevrouw de burgemeester slaat alle richtlijnen van het RIVM in de wind en laat 5000 mensen in deze coronacrisis samenkomen op de Dam. Wat een verstand van iemand die de hoofdstad moet besturen.

M. Nieuweboer

Aartswoud.