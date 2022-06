’Automobilist komt in geldnood’

Bekijk ook: Prijsverschil benzine en diesel flink groter

Dagelijks worden automobilisten geconfronteerd met minimaal 2 eurocent stijgende prijzen en in dit tempo naderen we razendsnel een recordprijs van 2,50 euro. In de grensstreken kunnen automobilisten nog uitwijken naar het goedkope Duitsland, waar het verschil met ons land inmiddels meer dan 40 tot 50 eurocent per liter is.

Maar in de rest van ons land moeten automobilisten tandenknarsend het volle pond betalen, terwijl het kabinet de andere kant opkijkt omdat ze zogenaamd andere prioriteiten zouden hebben. Als de stijging van de brandstofprijzen zo doorgaat in dit moordende tempo, komt de gemiddelde automobilist in de financiële problemen, temeer omdat de prijzen over de hele linie omhoog gaan. Dus moet het kabinet wederom ingrijpen en de accijnzen opnieuw verlagen met zeker 20 eurocent. En dan maar hopen dat de benzineprijs gaat stagneren, want anders is het dweilen met de kraan open.

Frans Boomer, Nieuwegein