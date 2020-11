’Massaal testen niet genoeg’

Als mensen na positief testresultaat blijven rondlopen om boodschappen te doen in de supermarkt, sporten, naar de school of kantoor gaan en lekker gezellig met vrienden restaurant of bar bezoeken, dan heeft het geen enkele zin om massaal testen te gaan doen. Het coronavirus zal zich dan blijven verspreiden en rondwaren.

Het succes van Aziatische landen als Taiwan, Zuid-Korea en China om het virus onder controle te krijgen was behalve massaal testen, ook traceren via app en het verplicht stellen van quarantaine met adequate monitoring.

Als mensen niet bereid zijn om een beetje zelfopoffering op te brengen, b.v. door eigen vrijheid te beperken waar nodig is en het gedrag voorlopig aan te passen, bijv. 1,5 m afstand houden van elkaar, dan verspilt de overheid miljoenen en miljoenen belastinggeld in het massaal testen zonder noemenswaardig resultaat.

Evenmin zie ik niet dat de economie snel kan terugkeren naar vrijwel normaal. Alle goede ondernemers weten donders goed dat alles een prijskaart heeft en niets gratis zonder tegenprestatie.

Kay Chu