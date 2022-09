’Dood koningin treft ons ook’

Zelf was ze van onbesproken gedrag en een voorbeeld van hoffelijkheid en hoe je je wel moest gedragen. Met als dieptepunt het al dan vermeende misbruik van minderjarige meisjes door haar zoon Andrew, een rel die ze ook de kop indrukte door hard op te treden tegen de prins.

En ook in tijden van grote crisis zoals rond de Brexit bleef ze stabiel, onpartijdig en boven de partijen staan. We zijn zo gewend geraakt aan haar dat haar overlijden ons ook treft. De bekendste vrouw op aarde is heengegaan, maar haar nalatenschap is groots en immens.

Bas Overmars, Amsterdam