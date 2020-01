Brief 3 ’Op naar de volgende topbaan’

Hij maakt deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD), zoals alle hoge managers bij het Rijk vanaf salarisschaal 15. Deze ambtenaren werken tijdens hun loopbaan bij verschillende ministeries. Zo leren ze verschillende onderdelen van de overheid kennen. In de praktijk betekent dit dat zij bij niet naar behoren functioneren niet ontslagen worden maar rouleren. En als er even binnen de overheid geen functie beschikbaar is, wachten zij thuis in alle rust op de volgende mogelijkheid, met behoud van het volledige inkomen. Voor de heer Uijlenbroek is de nieuwe baan inmiddels zeer waarschijnlijk al gevonden: bij de gemeente Den Haag als Gemeente secretaris, de hoogste ambtenaar in de Gemeentelijke hiërarchie. Zo gaat het dus bij de overheid: hier mislukt, daar weer in een andere topbaan aan de slag.

