Helft van Russische jongeren wil emigreren

Oleg Pokrovski, een 29-jarige jurist, heeft zijn schaatsen omgebonden voor het eerste rondje deze winter op de Schone Vijvers. Gevraagd of hij er weleens aan heeft gedacht te emigreren, antwoordt hij: „Emigreren? Waarom? Ik heb hier mijn familie, mijn gezin, mijn werk, en waar vind je dit?” Hij wijst om zich heen, over de ijsbaan in het park waar het donker al om vijf uur feeëriek is verlicht. „Ik kom voor mijn werk vaak in Parijs en Londen, maar dat vind ik steeds meer vuilnisbakken.”