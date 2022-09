’Grens van 2400 kWh veel te laag’

De grens van 2400 kilowattuur om in aanmerking te komen voor financiële compensatie is veel te laag! Als je al aan het verduurzamen bent geweest word je gestraft en je bedenkt je nu wel driemaal voordat je aan elektrificatie van de warmtevoorziening of de auto begint. Dit zwalkend beleid is tekenend voor dit incompetente onbetrouwbare kabinet.

T. Langbroek